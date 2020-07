La Bundesliga lavora alla riapertura graduale degli stadi (Di venerdì 17 luglio 2020) La Bundesliga comincia a ipotizzare la riapertura degli stadi di calcio per la prossima stagione. Secondo quanto riporta ZDF, la Federcalcio tedesca pensa già a una riapertura degli stadi, sia pure in ... Leggi su corrieredellosport

La Bundesliga comincia a ipotizzare la riapertura degli stadi di calcio per la prossima stagione. Secondo quanto riporta ZDF, la Federcalcio tedesca pensa già a una riapertura degli stadi, sia pure in ...La riapertura degli stadi è uno degli argomenti più discussi in questo periodo e sul quale i campionati europei lavorano per trovare la soluzione migliore, con la salute ovviamente in cima alle priori ...