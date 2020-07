La bomba migranti nell'era covid. Lamorgese a Tunisi (Di venerdì 17 luglio 2020) Il ministro dell'Interno ha incontrato ieri a Tripoli ha consegnato ad al Sarraj 30 automezzi per il controllo delle frontiere terrestri e ha chiesto che vengano evacuati al più presto i centri di ... Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : bomba migranti CORONAVIRUS: MIGRANTI! Potrebbe arrivare in ITALIA una BOMBA di CONTAGI, ecco perché SCATTA l'ALLARME iL Meteo La bomba migranti nell'era covid. Lamorgese a Tunisi

Il ministro dell'Interno ha incontrato ieri a Tripoli ha consegnato ad al Sarraj 30 automezzi per il controllo delle frontiere terrestri e ha chiesto che vengano evacuati al più presto i centri di det ...

Calabria, Santelli fa esplodere la bomba: «Ecco i migranti contagiosi». Il Pd: «Se diffondi i dati sei razzista»

Coronavirus: è di nuovo allarme e panico. In Calabria la Santelli è accerchiata: dai migranti contagiosi, da una parte. E dal Pd che l’accusa di razzismo se rivela i dati nell’apposito bollettino, dal ...

