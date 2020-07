La Azzolina ne combina un’altra: i nuovi banchi per le scuole? Con le rotelle, tipo autoscontri (Di venerdì 17 luglio 2020) Cerca di essere rassicurante, Lucia Azzolina, dopo settimane e settimane di indecisioni e contraddizioni: «Le scuole», dice, «il 14 settembre riapriranno, le famiglie devono stare tranquille ed evitare di sentire i campanelli di allarme dei Salvini di turno». Azzolina e i banchi nuovi per le scuole Poi rileva la chicca. «Comprare nuovi banchi è il modo migliore che abbiamo per guadagnare spazio», afferma la ministra. E aggiunge: «I banchi è vero che ci servono per distanziare, ma un giorno anche per avvicinare. Sono pensati per una innovazione didattica». I banchi «servono anche per il futuro non solo per il presente», ha concluso ... Leggi su secoloditalia

“Con questo governo siamo oramai al paradosso che la mano sinistra non sa cosa fa la mano destra. Da una parte il presidente Conte vuole prorogare arbitrariamente lo stato di emergenza Covid-19 al 31 ...

