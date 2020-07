Kiton si ispira alle isole del golfo di Napoli, ed è un omaggio all’Italia (Di venerdì 17 luglio 2020) La Pre-Collezione Kiton per la SS21 si ispira ai piccoli borghi marinari delle isole del golfo di Napoli. Procida, Sant’Angelo a Ischia, Marina Grande a Capri sono le muse che hanno suggerito i blu elettrici, i verdi e i rossi brillanti bilanciati dall’uso sapiente del bianco, fluendo così nei toni più lievi e caldi dell’arancio, del giallo fino ad arrivare alle tinte terrose del sabbia e marrone. Le giacche si colorano di macro check e di grossi pied-de-poule, su fondo sia bianco sia colorato, riecheggiando così gli intrecci architettonici tipici delle piccole isole. Credits: KitonLa collezione sportswear offre una vasta gamma di capi pensati per la città, per lo yacht o per il sailing fino al ... Leggi su gqitalia

