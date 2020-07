Katy Perry e Orlando Bloom scelgono Jennifer Aniston come madrina per figlia che sta per nascere (Di venerdì 17 luglio 2020) Jennifer, una carriera da american girl sfoglia la gallery Jennifer Aniston, 51 anni, sarà la madrina della figlia che Katy Perry, 35, porta in grembo, e che nascerà tra poche settimane. La cantante di Smile – il nuovo album in uscita il 14 agosto – e il compagno Orlando Bloom, 43, hanno infatti chiesto all’attrice di Friends, legata alla Perry da un’amicizia decennale, di rivestire l’importante e simbolico ... Leggi su iodonna

Jennifer Aniston, 51 anni, sarà la madrina della figlia che Katy Perry, 35, porta in grembo, e che nascerà tra poche settimane. La cantante di Smile – il nuovo album in uscita il 14 agosto – e il comp ...

