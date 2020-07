Katharine Hepburn, le lettere segrete. "Caro Howard, ti amo e dammi i tuoi soldi" (Di venerdì 17 luglio 2020) All'asta le lettere inedite di Katharine Hepburn al produttore e aviatore miliardario Hughes. Una passione tanto sublime quanto ambigua Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Katharine Hepburn Katharine Hepburn: all’asta le lettere d’amore scambiate con Howard Hughes Cinematographe.it - FilmIsNow "Caro Howard, ti amo e dammi i tuoi soldi"

di Chiara Di Clemente "Caro meraviglioso Boss, da bambina amavo leggere le favole perché era bellissimo che il finale fosse sempre: e vissero felici e contenti... Crescendo, ho capito che quelle fiabe ...

I Maestri del Cinema: la nuova serie in onda su Sky Arte

I Maestri del Cinema è una nuova serie che esamina i registi iconici del XX secolo, ripercorrendo i momenti salienti di ogni carriera cinematografica I Maestri del Cinema andrà in onda su Sky Arte a p ...

