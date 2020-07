Karnezis: “Gattuso può diventare uno dei migliori in Europa” (Di venerdì 17 luglio 2020) Orestis Karnezis, portiere del Napoli, è intervenuto a radio Kiss Kiss Napoli sul momento della squadra “Abbiamo delle difficoltà come tutte le squadre ma stiamo facendo bene, siamo tra le poche compagini ad aver fatto risultati molto importanti in questa fase successiva al Coronavirus. Stiamo facendo bene. Il calcio ora è diverso. Stare due mesi totalmente fermi e poi giocare ogni tre giorni è una cosa mai vista, stiamo mettendoci tutti a disposizione per chiudere questa stagione nel migliore dei modi. E’ sempre bello per me parlare dell’Udinese, lì ho lasciato un pezzo del mio cuore vivendo momenti molto belli. Adesso gioco per il Napoli e noi vogliamo vincere domenica. In ogni partita proviamo a dare il meglio, a volte in queste condizioni non ci riusciamo. Si fa fatica a giocare ogni tre giorni… Non ... Leggi su ilnapolista

