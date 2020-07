Juventus, vertice tra Agnelli, Paratici e Nedved: sul tavolo il futuro di Sarri (Di venerdì 17 luglio 2020) Il momento poco brillante della Juventus ha gettato ombre sul futuro in bianconero di Maurizio Sarri, colpevole di non essere riuscito a dare un’impronta precisa alla squadra e sul banco degli imputati per le sconfitte in Coppa Italia e Supercoppa. In campionato la Juventus è prima in classifica a 6 punti dall’Inter seconda, ma il … L'articolo Juventus, vertice tra Agnelli, Paratici e Nedved: sul tavolo il futuro di Sarri Leggi su dailynews24

