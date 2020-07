Juventus, Tacchinardi: “Sarri? Se non batte Lione e non vince Scudetto si aprirà voragine” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Questo allenatore avrà pure un carattere particolare, ma ai miei tempi molti non parlavano con Capello, eppure remavamo nella stessa direzione. Per questo ho fiducia che molto dipenda da questo strano momento: quando arriverà il Lione, la squadra si accenderà. Penso che passeranno e vinceranno lo Scudetto. Ma se non succede, si apre una voragine“. Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, parla così di Maurizio Sarri e del suo approccio al mondo Juve con due obiettivi ancora da centrare: Champions League e Scudetto. Qualche difficoltà di troppo, però, per il tecnico soprattutto con i propri calciatori. “Pensavo che i problemi nascessero dal gioco richiesto da Sarri ma invece sono i giocatori a non rendere come ... Leggi su sportface

