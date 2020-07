Juventus, Sarri rischia l’esonero: addio senza scudetto. Agnelli ha scelto il sostituto (Di venerdì 17 luglio 2020) ESONERO Sarri- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni della stampa inglese, la Juventus starebbe valutando l’opportunità di mettere le mani su Pochettino. L’ex tecnico del Tottenham, come rivelato da “Teleghap“,… L'articolo Juventus, Sarri rischia l’esonero: addio senza scudetto. Agnelli ha scelto il sostituto proviene da SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews

Palla al centro su Sky Sport. Da Sabato 18 Luglio a Lunedi 20 Luglio in campo la 34sima giornata di Serie A. Saranno 7 gli incontri da seguire in diretta esclusiva sui canali Sky, anche in streaming s ...

