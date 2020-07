Juventus, Sarri rischia l’esonero: addio senza scudetto. Agnelli ha scelto il sostituto (Di venerdì 17 luglio 2020) ESONERO Sarri- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni della stampa inglese, la Juventus starebbe valutando l’opportunità di mettere le mani su Pochettino. L’ex tecnico del Tottenham, come rivelato da “Teleghap“,… L'articolo Juventus, Sarri rischia l’esonero: addio senza scudetto. Agnelli ha scelto il sostituto proviene da SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews

