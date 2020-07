Juventus, Sarri già a rischio? Pronto Buffon come traghettatore (Di venerdì 17 luglio 2020) Secondo Sportmediaset, la sfida con la Lazio è decisiva per Maurizio Sarri, che in caso di sconfitta rischia l’esonero. Pronto Buffon come traghettatore Nove gol subiti nelle ultime tre gare, uno scudetto non ancora messo in cassaforte e un gioco che non ha mai convinto i tifosi e gli appassionati. Il futuro di Maurizio Sarri alla Juventus resta sempre in bilico, e le prossime partite potrebbero essere già decisive per il tecnico. Secondo un altro scenario che avrebbe del clamoroso, l’avventura di Sarri a Torino, potrebbe terminare già lunedì sera. come riporta Sportmediaset, la sfida scudetto contro la Lazio è già decisiva per il tecnico, che in caso di sconfitta potrebbe essere ... Leggi su zon

