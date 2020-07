Juventus, Sarri a rischio contro la Lazio? Ipotesi Pirlo traghettatore (Di venerdì 17 luglio 2020) Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, in caso di sconfitta contro la Lazio sarebbe a rischio esonero Maurizio Sarri, secondo quanto riportato da SportMediaset, sarebbe a rischio esonero in caso di sconfitta contro la Lazio nella partita dell’Allianz Stadium di lunedì sera. Un’indiscrezione forte che metterebbe in bilico la posizione dell’allenatore della Juventus. In caso di esonero, il club bianconero potrebbe decidere di far sedere in panchina un traghettatore. L’Ipotesi sarebbe quella di Andrea Pirlo affiancato da Gianluigi Buffon nel ruolo di allenatore-giocatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

pisto_gol : Per la prima volta quest’anno dopo il gol del 2:0 ho visto una Juventus senza idee e senza gioco, dominata dal Sass… - capuanogio : #Juventus sconcertante: 9 gol incassati nelle ultime 3 partite giocate, prestazioni senza continuità e con frequent… - Sport_Mediaset : #JuveLazio, #Sarri già a rischio? ?? Ipotesi #Pirlo traghettatore in caso di sconfitta ? #SportMediaset - 1987_Lorenza : RT @SKB24s: C'è gente che dice di essere juventina, che spera di non vincere nulla per avere la conferma che avevano ragione loro su #Sarri… - stemauri75 : La Juventus di Sarri è lenta, prevedibile e spompa? Per Dario Hubner dipende dalla preparazione in vista della Cham… -