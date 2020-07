Juventus Pochettino, l'ex Tottenham potrebbe sostituire Sarri (Di venerdì 17 luglio 2020) Juventus Pochettino Juventus Pochettino - Ecco quanto trascritto da ' La Gazzetta dello Sport ': ' Non è un mistero, però, che la prima stagione di Sarri alla Juve non sia andata esattamente come gli ... Leggi su europacalcio

Gazzetta_it : #Juve, ipotesi #Pochettino se #Sarri va via a fine stagione - infoitsport : Pazza idea dall'Inghilterra: Inter e Juventus su Pochettino in caso di addio di Conte o Sarri - EuropaCalcio : #Juve, ipotesi #Pochettino per il dopo Sarri - infoitsport : Juventus, se Sarri vince lo Scudetto rimane. Nessun riscontro per Pochettino - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Juve, ipotesi #Pochettino se #Sarri va via a fine stagione -