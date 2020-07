Juventus, pesanti critiche di Tacchinardi: bordata a Ronaldo (Di venerdì 17 luglio 2020) ' E' più colpa loro - le sue parole alla Gazzetta dello Sport -: fanno 20', poi staccano la spina. Scherzano col fuoco , se portano il campionato fino all'ultima giornata sarà un massacro e ... Leggi su sport.virgilio

La Juventus non sta brillando. Maurizio Sarri è in discussione, potrebbe essere esonerato al termine della stagione. In bilico anche tanti calciatori. Maurizio Sarri è sotto esame alla Juventus. Qualo ...Con la gara vinta, in casa, contro il Parma è iniziato il tratto di partite che il Milan dovrà affrontare con squadre emiliane. Il primo scoglio da superare era la formazione ducale che veniva da una ...