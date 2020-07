Juventus, l’ex Tacchinardi: “La colpa è dei giocatori. Futuro Sarri? Tra 20 giorni…” (Di venerdì 17 luglio 2020) Alessio Tacchinardi non ha dubbi sulla Juventus e le prestazioni altalenanti degli uomini di Maurizio Sarri: la colpa è soprattutto dei giocatori. L'ex centrocampista bianconero ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in merito alla stagione della Vecchia Signora. Tra campionato, Champions e feeling tra squadra e tecnico.Tacchinardi: "colpa dei giocatori. Sul Futuro di Sarri..."caption id="attachment 986677" align="alignnone" width="563" Sarri (Getty Images)/caption"Le difficoltà della Juventus? Pensavo potesse essere il gioco chiesto da Sarri, ma mi sono convinto che sono i giocatori a non rendere come dovrebbero". Ne è ... Leggi su itasportpress

