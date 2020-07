Juventus-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di venerdì 17 luglio 2020) La 34esima giornata di Serie A si concluderà lunedì sera con il big match dell’Allian Stadium Juventus-Lazio. Il match, a cinque giornate dal termine, è decisivo: i bianconeri devono chiudere la pratica scudetto al più presto dopo gli ultimi tre passi falsi, per non rimettere tutto in discussione. I biancocelesti hanno solo la vittoria come unico risultato disponibile per tornare in corsa. Qui Juventus Dopo il turno di squalifica Sarri avrà nuovamente a disposizione Cuadrado che occuperà la corsia laterale destra della difesa, con Alex Sandro a sinistra e Bonucci e De Light al centro. A centrocampo, Pjanic, Bentancur e Rabiot. In attacco, chance dal primo minuto per Douglas Costa nel tridente con Ronaldo e Dybala Qui Lazio Nessun problema di formazione per ... Leggi su sport.periodicodaily

AntoVitiello : #Milan: 10 punti contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli. Bottino ottimo per i rossoneri, ma ora arrivano le gare ins… - pisto_gol : Il Milan ha la rosa più giovane per età media della serieA: 24.5 anni, Lazio, Atalanta e Inter si equivalgono-rispe… - Yuro_23 : RT @capuanogio: Mancano 5 giornate alla fine del campionato, ecco come finirebbe la #SerieA se tutti tenessero la stessa media punti post #… - marcovarini : RT @capuanogio: Mancano 5 giornate alla fine del campionato, ecco come finirebbe la #SerieA se tutti tenessero la stessa media punti post #… - scorelawn : SERIE A 2020/07/16 SPAL 0 - 4 Internazionale Torino 3 - 0 Genoa 2020/07/15 Bologna 1 - 1 Napoli Lecce 1 - 3 Fiore… -