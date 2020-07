Juventus, la dirigenza pensa all’esonero di Sarri: possibile soluzione interna (Di venerdì 17 luglio 2020) L’attuale stato della Juve preoccupa e non poco. Prima la brutta sconfitta con il Milan, poi l’immeritato pareggio contro l’Atalanta dove la banda di Gasperini aveva dominato gli uomini di Sarri, infine il pareggio contro il Sassuolo. Segnali gravi di continui blackout che, soprattutto in vista della gara di ritorno di Champions League contro il … L'articolo Juventus, la dirigenza pensa all’esonero di Sarri: possibile soluzione interna Leggi su dailynews24

