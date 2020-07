Juve, Sarri sarà esonerato solo se perde con il Lione. Intanto si congelano acquisti di Milik e Jorginho (Di venerdì 17 luglio 2020) Su Tuttomercatoweb un editoriale di Enzo Bucchioni sulla situazione in casa Juve. Il clima è teso, tanto che ieri pomeriggio c’è stato un incontro che ha visto insieme Agnelli, Nedved e Paratici per capire cosa fare della Juve e soprattutto di Maurizio Sarri. “Allegri, Nedved e Paratici ieri hanno passato il pomeriggio attorno a un tavolo per capire cosa fare per ridare un senso a una Juve che un senso lo sta perdendo partita dopo partita“. E’ la Juve peggiore degli ultimi otto anni e sicuramente non quello che ci si aspettava da Sarri. Un incontro come questo, scrive Bucchioni, c’era già stato all’indomani della sconfitta contro il Napoli in Coppa Italia, ma all’epoca “si trovò un compromesso ... Leggi su ilnapolista

