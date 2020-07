Jurassic World: Dominion, Bryce Dallas Howard mostra i lividi degli stunts (FOTO) (Di venerdì 17 luglio 2020) Bryce Dallas Howard mostra con orgoglio i lividi che si è procurata durante la preparazione fisica per Jurassic World: Dominion. La star di Jurassic World: Dominion, Bryce Dallas Howard, interpreta i propri stunts e mostra con orgoglio i lividi che si è procurata sul set dell'action giurassico. Jurassic World: Dominion porrà fine alla trilogia reboot con una nuova avventura che sta per entrare in produzione nonostante i ritardi legati all'emergenza sanitaria globale. Il set londinese di Jurassic ... Leggi su movieplayer

Jurassic World: Dominion porrà fine alla trilogia reboot con una nuova avventura che sta per entrare in produzione nonostante i ritardi legati all'emergenza sanitaria globale. Il set londinese di Jura ...