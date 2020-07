Johnny Depp: Amber Heard ha buttato il telefono del marito dal terrazzo (Di venerdì 17 luglio 2020) Amber Heard avrebbe buttato il telefono del marito Johnny Depp dal terrazzo dopo una lite invitando poi una guardia del corpo a recuperarlo in strada. Amber Heard avrebbe gettato dal terrazzo il telefono di Johnny Depp dopo una lite notturna per poi farlo recuperare da una guardia del corpo il giorno dopo. La guardia è stata costretta a setacciare le strade sotto l'attico di proprietà di Depp chiedendo a vari senza tetto finché uno di loro non gli ha confessato di avere il telefono e lo ha restituito in cambio di 425 dollari e del cibo. La guardia del corpo, Starling Jenkins III, ha ricostruito ... Leggi su movieplayer

