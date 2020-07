Italiano si risveglia dopo lesione cerebrale e parla con accento slavo: è il primo caso in Italia (Di venerdì 17 luglio 2020) Sembrerebbe un ictus come tanti, in Italia se ne contano circa 200.000 l’anno, quello occorso al 50enne Italiano circa tre anni fa e studiato dal team guidato da Konstantinos Priftis del Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova (con Lorella Algeri, UOC Psicologia Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Laura Barachetti, USC Neuropsichiatria Infantile Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Silvia Magnani, Nuova Artec Milano, Serena De Pellegrin e Marika Gobbo UOC Clinica Neurologica Azienda Ospedale Università di Padova) e pubblicato su «Cortex» con il titolo “Acquired neurogenic foreign accent syndrome after righthemisphere lesion with left cerebellar diaschisis: A longitudinal study”: in realtà è particolarissimo. Il paziente si ... Leggi su meteoweb.eu

