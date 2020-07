Italia – Olanda: zero a zero, ma siamo in difesa (Di venerdì 17 luglio 2020) Cosa pretende il premier olandese Mark Rutte per dare il via libera al “Recovery Fund“: gli aiuti a fondo perduto per rispondere all’emergenza economica causata dal Covid-19? Un voto all’unanimità dal Consiglio UE. Ciò significherebbe costringere l’Italia ad indebitarsi ancora di più e scivolare verso il default, poiché questo risultato è poco probabile che possa essere raggiunto. Governo debole già in partenza La partita che si sta giocando è difficilissima e il governo Italiano si siede al tavolo con una posizione debole già in partenza, per il semplice motivo che la sua esistenza è frutto di alchimie politiche e non di un voto espresso: la maggioranza degli Italiani non ha scelto d’essere rappresentata dai 5 Stelle e dal Pd. ... Leggi su quotidianpost

carlaruocco1 : I #paradisifiscali in #Ue fanno perdere all'Italia 23miliardi l'anno. Si tratta di 2/3 del valore del #MES. L'Irlan… - EnricoLetta : Qui uno dei due principali alleati di #Salvini in Europa, #Wilders, « Non un cent per l’Italia » (l’altro è #Orban… - RadioAirplay_it : ??#Karaoke dei @BOOMDABASH e @AmorosoOF è trasmesso dalle #radio di 17 paesi del mondo: Belgio-Croazia-Danimarca-Con… - QuotidianPost : Italia – Olanda: zero a zero, ma siamo in difesa - FranVenturi81 : Ma se al Consiglio europeo di Bruxelles la sfida è tra Italia e Olanda, possiamo mandare come capodelegazione Toldo? -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Olanda I 27 leader a Bruxelles, il big match è Italia-Olanda L'HuffPost Recovery fund, i leader d’Europa faccia a faccia per l’ultimo miglio. La partita è Italia-Olanda

L’ultimo miglio per arrivare al Recovery fund. I leader europei tornano a confrontarsi di persona a Bruxelles, la speranza è quella di chiudere il Consiglio europeo con un accordo. I leader europei to ...

Londra accusa, ‘spie russe vogliono rubare il vaccino contro il Covid-19’

Londra ha mosso nuove accuse di spionaggio e di interferenze alla Russia, questa volta di aver cercato di appropriarsi delle ricerche sul vaccino contro il coronavirus e di aver diffuso in occasione d ...

L’ultimo miglio per arrivare al Recovery fund. I leader europei tornano a confrontarsi di persona a Bruxelles, la speranza è quella di chiudere il Consiglio europeo con un accordo. I leader europei to ...Londra ha mosso nuove accuse di spionaggio e di interferenze alla Russia, questa volta di aver cercato di appropriarsi delle ricerche sul vaccino contro il coronavirus e di aver diffuso in occasione d ...