Italia Nostra: bisogna curare Canforo in Piazza delle Finanze (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma – “A Piazza delle Finanze un Cinnamomo Canforo crea un angolo di grande suggestione paesaggistica. Ha portato magnificamente i suoi 130 anni in compagnia di un grande Cedro del Libano demolito di recente ed una Magnolia di pari bellezza. Ora il Canforo e’ in condizioni estremamente critiche. Italia Nostra Roma, in sinergia con il suo consulente Agronomo, dottor Franco Milito, fara’ eseguire una Tomografia per valutare lo stato effettivo e reale dell’apparato radicale e dello stato di salute del tronco. L’assessorato all’Ambiente, interpellato dall’Associazione, ha assicurato che stanno monitorando l’apparato radicale.” “Il Canforo di Piazza delle ... Leggi su romadailynews

MSF_ITALIA : Lei è Hana, la nostra pediatra in #YEMEN, i suoi occhi, la sua forza. 'Abbiamo visto cose terribili. Abbiamo cura… - piersileri : I Benetton, con #Atlantia , escono da #Autostrade per l'Italia ed entra lo Stato. La nostra azione era doverosa ma… - poliziadistato : Si chiude l'evento #grazieanomeditutti con l'Inno d'Italia eseguito dalla nostra #Bandamusicale e interpretato da… - Mcristinasordi : RT @AE_Italia: ?? La più grande catena di supermercati in Italia @Coopitalia annuncia l'appoggio alla nostra campagna e di sostenere pubblic… - NRedizioni : In questo articolo di @darioronz su @Linkiesta, a proposito di alcuni processi innovativi nell'editoria, c'è anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Nostra Coldiretti Piemonte: patto "salvacibo" con Italia Nostra Arona24 Mafia e narcotraffico da Enna alla Germania, estradato in Italia il latitante Bevilacqua

15:09Mafia e narcotraffico da Enna alla Germania, estradato in Italia il latitante Bevilacqua 14:59Spettacolo ... “E’ il reggente di Cosa nostra” 14:12"Parola a Palermo, sedici modi di raccontare e ...

Vodafone, ecco il piano per le reti al 100% green

Vodafone Italia, Repubblica Ceca e Irlanda già da diversi anni utilizzano ... dei clienti Vodafone La tecnologia e i servizi di Vodafone – comprendono la nostra piattaforma leader a globale di ...

15:09Mafia e narcotraffico da Enna alla Germania, estradato in Italia il latitante Bevilacqua 14:59Spettacolo ... “E’ il reggente di Cosa nostra” 14:12"Parola a Palermo, sedici modi di raccontare e ...Vodafone Italia, Repubblica Ceca e Irlanda già da diversi anni utilizzano ... dei clienti Vodafone La tecnologia e i servizi di Vodafone – comprendono la nostra piattaforma leader a globale di ...