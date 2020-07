Italia: forte scossa di terremoto: la popolazione se riversata in strada (Di venerdì 17 luglio 2020) Paura all’alba di oggi al confine tra Italia e Slovenia dove una forte scossa di terremoto ha fatto tremare la terra ed è stata chiaramente avvertita dalla popolazione locale. Secondo i dati dell’Ingv, l’evento sismico ha avuto intensità pari magnitudo 4.2 della scala Richter ed è stato localizzato sul territorio sloveno con epicentro a circa tre chilometri a Nord est di Serpenizza, centro abitato della Slovenia frazione del comune di Plezzo, che si trova a circa dieci chilometri dal confine Italiano, nell'alta valle dell'Isonzo, non lontano da Caporetto. Il terremoto è stato registrato dai sismografi esattamente alle ore 04:50:57 di oggi,, venerdì 17 luglio. La scossa di ... Leggi su howtodofor

Emersione, legalità e protezione dei consumatori sono i principi alla base del gioco di Stato: che oggi soffre in Europa a causa del populismo, ma resiste grazie alle sue virtù. Se la pandemia da coro ...

Consiglio Ue, Conte: "Superare le divergenze. Tutti i paesi diano contributo"

"Ho piena consapevolezza delle divergenze esistenti ma anche forte determinazione che dobbiamo superarle, non nell'interesse della comunita' nazionale italiana, dei cittadini italiani, che hanno ...

