Iran, campagna social salva tre attivisti dalla pena di morte (Di venerdì 17 luglio 2020) Iran, le vite dei tre attivisti arrestati e condannati a morte, sembrano essere, al momento, salve: ad influire sulle scelte ci sono 7,5 milioni di tweet sui social. I tre attivisti Iraniani Amirhossein Moradi, Saeed Tamjidi, e Mohammad Rajabi sono salvi, al momento. Come riporta il Corriere della Sera, i tre ragazzi, tra i 25 … L'articolo Iran, campagna social salva tre attivisti dalla pena di morte proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

