IptvSpecial: il sito con tutte le pay tv a 10 euro chiuso (Di venerdì 17 luglio 2020) IptvSpecial fino a ieri era uno dei siti più gettonati dagli italiani per la visione di contenuti piratati: è stato oscurato dalla Guardia di finanza di Venezia anche se in meno di cinque mesi, secondo i militari, è riuscita a movimentare una cifra intorno al milione di euro. IptvSpecial: il sito con tutte le pay tv a 10 euro chiuso La GdF ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip presso il Tribunale di Teramo insieme a un sequestro di 11 carte Postepay disposto dalla Procura della Repubblica di Teramo per il reato di illecita diffusione di servizi televisivi criptati tramite internet. Contestualmente, in 32 province italiane, sono state effettuate perquisizioni nei confronti di 71 persone coinvolte nel traffico e di 2 ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : IptvSpecial sito Offrivano tutte le pay tv a 10 euro, la Finanza chiude un sito internet Il Gazzettino IptvSpecial: il sito con tutte le pay tv a 10 euro chiuso

La GdF ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip presso il Tribunale di Teramo insieme a un sequestro di 11 carte Postepay disposto dalla Procura della Repubblica di Teramo per il ...

Offrivano tutte le pay tv a 10 euro, la Finanza chiude un sito internet

VENEZIA Dieci euro al mese per un passepartout collettivo di servizi a pagamento: dal calcio all'intrattenimento, dal cinema alla musica, dalle serie tv allo sport. Benvenuti nel magico mondo di IptvS ...

La GdF ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip presso il Tribunale di Teramo insieme a un sequestro di 11 carte Postepay disposto dalla Procura della Repubblica di Teramo per il ...VENEZIA Dieci euro al mese per un passepartout collettivo di servizi a pagamento: dal calcio all'intrattenimento, dal cinema alla musica, dalle serie tv allo sport. Benvenuti nel magico mondo di IptvS ...