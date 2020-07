Ipocondria: come combattere la paura delle malattie (Di venerdì 17 luglio 2020) Ipocondria: molto spesso si tratta di una situazione psicologica in cui vive chi soffre della “paura delle malattie”. Seppur con questo nome in passato s’indicava una situazione patologica lievemente diversa, il termine esiste da un po’. In psicologia clinica, oggi, la si riconduce più ad un vero stato mentale. L’Ipocondria è una sopravvalutazione dei sintomi che si avvertono ( o che spesso sono totalmente inesistenti). Chi ne soffre, vive stati d’ansia e di paura, esasperando i segnali che il corpo manda. Ipocondria: di cosa si tratta? Esistono, molto semplicisticamente, due forme di Ipocondria: quella di chi avverte nella realtà dei sintomi, ma li esaspera e quella di chi li avverte quasi ... Leggi su notizieora

Ultime Notizie dalla rete : Ipocondria come Ipocondria: come combattere la paura delle malattie Notizie Ora Il Dr Google dice che si è affetti da “Cybercondria”

I ricercatori hanno notato che vi è correlazione tra ansia riguardo la propria salute e l’ipocondria, tale per cui le ricerche online su argomenti relativi al proprio stato di salute possono indurre e ...

Maria De Filippi terrorizzata dal contagio | L’ipocondria frena la conduttrice

La conduttrice di Uomini e Donne convive ormai da diversi anni con la sua ipocondria che la spinge ad essere terrorizzata dal contagio soprattutto durante questi mesi in cui l’emergenza dovuta al Covi ...

