Invocato da maghi e sciamani: ora Papa Francesco lo beatifica (Di venerdì 17 luglio 2020) Alberto Giorgi Il Pontefice farà beato il medico e religioso venezuelano Hernández Cisneros, considerato un santo dai latinoamericani. Ma c'è l'ombra della stregoneria Sconosciuto ai più nel Vecchio Continente e in gran parte del mondo, è invece un idolo o meglio un santo in Sud America: stiamo parlando di José Gregorio Hernández Cisneros, l’uomo che Papa Francesco ha deciso di fare beato. Chi era costui? Presto detto: Hernández Cisneros è vissuto a cavallo tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo (è morto nel 1919 a Caracas) è stato un medico, scienziato e religioso venezuelano. Fervente cattolico, fu molto impegnato nel sociale, mettendo a disposizione dei bisognosi e degli ultimi la medicina, fino al giorno della tragica morte per un’incidente. Da ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Invocato maghi Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico Euroconference NEWS