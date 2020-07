Intesa Sanpaolo, accordo con le associazioni del turismo: pacchetto di aiuti per le Pmi in difficoltà (Di venerdì 17 luglio 2020) “Intesa Sanpaolo, Federturismo, Confindustria Alberghi e Federterme hanno condiviso l’importanza e la necessità di attivare un pacchetto di soluzioni dedicato alle aziende rappresentate dalle rispettive associazioni che consenta loro di superare un periodo più lungo di difficoltà, di salvaguardare l’occupazione e di porre le basi per una ripresa sicuramente posticipata rispetto ad altri settori dell’economia”. E’ quanto si legge in una nota congiunta nella quale si precisa che “Intesa Sanpaolo e le Federazioni interessate dall’accordo hanno deciso di avviare sin da subito – attraverso la costituzione di tavoli di lavoro sia comuni sia dedicati alle singole ... Leggi su ildenaro

