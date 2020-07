Intesa alza l'offerta per Ubi Aggiunge 0,57 euro in denaro (Di venerdì 17 luglio 2020) Intesa Sanpaolo rilancia e aumenta il corrispettivo unitario dell'offerta per Ubi riconoscendo per ciascuna azione di UBI Banca oltre a 1,7 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo un corrispettivo in denaro pari a 0,57 euro. Sulla base del prezzo ufficiale delle azioni di Intesa Sanpaolo al... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Intesa Sanpaolo rilancia. A dieci giorni dalla conclusione dell'offerta pubblica di scambio su Ubi Banca arriva, in modo forse non del tutto inatteso, il miglioramento delle condizioni dell'operazione ...

