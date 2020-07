Internazionali di Tennis Emilia Romagna, Bosi (vicesindaco Parma): “È il nostro più importante evento sportivo” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Tennis Club President (Basilicanova di Montechiarugolo) ha ospitato la conferenza stampa di presentazione degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna, il torneo ATP Challenger 125 di Parma in programma da sabato 5 a domenica 13 settembre 2020. Coordinati da Fabio Rossi, direttore del Tennis Club President, i relatori hanno espresso la propria emozione per la realizzazione di un evento unico per il territorio. Botti: “Meritiamo un torneo così importante” – Innanzitutto Romano Botti, presidente del Tennis Club President: “Presentiamo una manifestazione molto importante. L’upgrade del torneo, che quest’anno sarà un ATP Challenger 125, è un ... Leggi su sportface

