Instagram sfida Tik Tok: pronta la funzione Reels da agosto (Di venerdì 17 luglio 2020) Tik Tok è un social network che negli ultimi tempi sta spopolando nel mondo: Instagram lo sfida con la nuova funzione Reels che partirà da agosto Instagram è senza dubbio uno dei social network con più utenti registrati, ma a fare concorrenza a questo negli ultimi tempi c’è Tik Tok. Quest’ultimo social cinese è molto seguito dai più giovani, con i tanti video di tendenza che fanno il giro del mondo. Allora Instagram ha pensato ad un modo per rispondere alla concorrenza dell’app che si avvicina al ban negli USA. Infatti, secondo quanto riportato da ‘TechCrunch’, un portavoce avrebbe dichiarato che da agosto partirà una nuova funzione su ... Leggi su bloglive

L’amministrazione Trump sarebbe preoccupata che l’app possa far filtrare informazioni personali dei cittadini statunitensi al governo di Pechino. La Casa Bianca sta valutando di inserire TikTok, il ...Dopo i test in Brasile, il social network è pronto a lanciare in 50 Paesi, tra cui l'Italia, i brevi video del tutto simili a quelli che spopolano sulla app cinese Facebook è pronto a rispondere a Tik ...