Inps: allarme per phishing, attenzione alle mail che si ricevono (Di venerdì 17 luglio 2020) L'Inps invita pertanto tutti gli utenti a diffidare di tali comunicazioni e ad ignorare email che propongano di cliccare su un link per ottenere presunti pagamenti da parte dell’Inps Leggi su firenzepost

FirenzePost : Inps: allarme per phishing, attenzione alle mail che si ricevono - anto_galli4 : RT @Alexanderxxvii1: Mentre lo stato italiano spende miliardi di euro per accogliere clandestini,l'Inps dichiara allarme pensioni minime: I… - Lukyluke311 : RT @Alexanderxxvii1: Mentre lo stato italiano spende miliardi di euro per accogliere clandestini,l'Inps dichiara allarme pensioni minime: I… - Alexanderxxvii1 : Mentre lo stato italiano spende miliardi di euro per accogliere clandestini,l'Inps dichiara allarme pensioni minime… -