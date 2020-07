Infrastrutture, Salvini alla Due giorni di Alis: Sì al Ponte sullo stretto, seguire il modello Genova (Di venerdì 17 luglio 2020) “Sarebbe un gran segnale di ripartenza avere un sindaco di Reggio che incontra quello di Messina e incominciano i lavori del Ponte sullo stretto. A Genova un Ponte è stato costruito in un anno. Come? Rispettando la normativa degli appalti? No, con un Commissario, un sindaco: zero tangenti, zero morti”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervistato da Nicola Porro in una iniziativa di Alis a Sorrento. L'articolo Infrastrutture, Salvini alla Due giorni di Alis: Sì al Ponte sullo stretto, seguire il modello Genova proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Misalu1 : RT @ligi_p: @Corriere conoscendo la situazione delle nostre infrastrutture e centri di accoglienza, certo dell'infallibile sistema di sorve… - ligi_p : @Corriere conoscendo la situazione delle nostre infrastrutture e centri di accoglienza, certo dell'infallibile sist… - Unpodiqya : Sono più convinto visto i precedenti, che si sia sbagliato credeva di essere ministro delle infrastrutture, ogni ta… - monacocarino : @RoyPaci @matteosalvinimi molti siciliani fanno ridere, avete strade tutte sfasciate mulattiere nell interno, infra… - monacocarino : @MadameA02 ahahahah siciliani avete delle strade coke groviere , infrastrutture da terzo mondo, e invece di riprend… -

Ultime Notizie dalla rete : Infrastrutture Salvini Infrastrutture, Salvini alla Due giorni di Alis: Sì al Ponte sullo stretto, seguire il modello Genova Il Denaro Infrastrutture, Salvini alla Due giorni di Alis: Sì al Ponte sullo stretto, seguire il modello Genova

"Sarebbe un gran segnale di ripartenza avere un sindaco di Reggio che incontra quello di Messina e incominciano i lavori del Ponte sullo ...

Ponte sullo Stretto, Salvini: "Realizzarlo come quello di Genova"

"Se cade governo nuove elezioni? A me interessa che ci sia qualcuno che per cinque anni può decidere - ha aggiunto -. Ditemi una riforma fatta in questo anno di governo. Ci sono alcune riforme a costo ...

"Sarebbe un gran segnale di ripartenza avere un sindaco di Reggio che incontra quello di Messina e incominciano i lavori del Ponte sullo ..."Se cade governo nuove elezioni? A me interessa che ci sia qualcuno che per cinque anni può decidere - ha aggiunto -. Ditemi una riforma fatta in questo anno di governo. Ci sono alcune riforme a costo ...