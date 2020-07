Infortunio Kumbulla: lesione al bicipite femorale per il difensore (Di venerdì 17 luglio 2020) Infortunio Kumbulla: lesione al bicipite femorale per il difensore dell’Hellas Verona. Il report medico Non sono buone le notizie che arrivano dagli esami strumentali a cui si è sottoposto Marash Kumbulla. Il difensore ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. «Gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 luglio, hanno evidenziato che Marash Kumbulla ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero non sono al momento ... Leggi su calcionews24

