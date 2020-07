Infortunio Kumbulla, il difensore del Verona è ufficialmente out: il bollettino medico (Di venerdì 17 luglio 2020) Infortunio Kumbulla – “Gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 luglio, hanno evidenziato che Marash Kumbulla ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili”. Con questa breve nota sul proprio sito ufficiale, il Verona ha comunicato l’esito degli esami a cui si è sottoposto il suo difensore, Kumbulla, dopo l’Infortunio.L'articolo Infortunio Kumbulla, il difensore del Verona è ufficialmente out: il bollettino medico ... Leggi su calcioweb.eu

calciomercatoit : ??#Verona - tegola #Kumbulla: UFFICIALE l'infortunio per il difensore - cn1926it : #Kumbulla out per infortunio e tempi di recupero da definire: il comunicato - sportli26181512 : Infortunio Kumbulla, il Verona: 'Lesione alla coscia destra'. Stagione finita? Le news: Il difensore albanese è sta… - junews24com : Infortunio Kumbulla: lesione al bicipite femorale, stagione finita - - SkySport : Infortunio Kumbulla, il Verona: 'Lesione alla coscia destra'. Stagione finita? Le news -