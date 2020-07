Industria, Istat: a maggio balzo fatturato e ordinativi (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – Impatto positivo del progressivo attenuarsi delle misure di lockwdown su fatturato e ordini dell’Industria che a maggio registrano un’ampia crescita congiunturale in tutti i raggruppamenti principali di industrie, recuperando quasi interamente la forte flessione di aprile. Tuttavia, la perdita è ancora molto ampia rispetto all’anno precedente con un calo pari al 25,9% per il fatturato (al netto degli effetti di calendario) e al 34,7% per i nuovi ordinativi. È quanto emerge dai dati Istat in merito a fatturato e ordinativi dell’Industria che a maggio hanno visto numeri in crescita rispetto al mese precedente. In dettaglio, l’Istat stima che ... Leggi su quifinanza

