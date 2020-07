Industria, forte rialzo in maggio per fatturato e ordini. Pieno recupero ancora lontano (Di venerdì 17 luglio 2020) Il progressivo risveglio delle economie dopo il letargo forzato dalla pandemia è testimoniato dai dati diffusi dall‘Istat sul fatturato delle nostre imprese e sul valore degli ordini ricevuti in maggio. Il giro d’affari dell’Industria è cresciuto del 41,9% rispetto ad aprile, mese in cui però vigeva ancora un Pieno lockdown. Il confronto sull’anno prima è comprensibilmente ancora molto penalizzante: – 25,9%. Risconti simili per gli ordini ricevuti, che anticipano i futuri andamenti di fatturato e produzione. In maggio gli ordini sono saliti del 42,2% su aprile mentre accusano un meno 33 rispetto al maggio 2019. “Il ... Leggi su ilfattoquotidiano

(Teleborsa) - Impatto positivo del progressivo attenuarsi delle misure di lockwdown su fatturato e ordini dell'industria che a maggio registrano un'ampia crescita congiunturale in tutti i raggruppamen ...

