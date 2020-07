Industria, Codacons: “Perso un quarto del fatturato rispetto a 2019” (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – I dati sull’Industria diffusi oggi dall’Istat rappresentano il classico esempio di “rimbalzo tecnico”, con numeri in grande crescita su base mensile che tuttavia “non possono rassicurare sull’andamento dell’economia italiana”. Questo il commento del Codacons ai dati forniti dall’Istat. “Il fatturato sale a maggio del +41,9% mentre gli ordinativi segnano +42,2% rispetto ad aprile: una crescita fisiologica se si considera che ad aprile l’Industria era ferma a causa del lockdown – spiega il presidente del Codacons Carlo Rienzi – . Se si confronta l’andamento dell’Industria con i dati del 2019, emerge che il fatturato a maggio ha perso oltre un ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Industria Codacons

Teleborsa

(Teleborsa) - I dati sull'industria diffusi oggi dall'Istat rappresentano il classico esempio di "rimbalzo tecnico", con numeri in grande crescita su base mensile che tuttavia "non possono rassicurare ...I dati sull’industria diffusi dall’Istat rappresentano il classico esempio di rimbalzo tecnico, con numeri in grande crescita su base mensile che tuttavia non possono rassicurare sull’andamento dell’e ...