Indice RT in risalita in Italia: Veneto 1,61, Lazio 1,23 e Lombardia 1,14 (Di venerdì 17 luglio 2020) Il rapporto settimanale sul monitoraggio della Fase 2 diffuso dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità rivela oggi che l'Indice di contagio RT nazionale ha superato quota 1, ma in alcune Regioni ha toccato vette ben più alte.Il lieve aumento - 1.01 - non fa salire il livello di criticità dell'Italia, che ad oggi rimane un Paese a bassa criticità, come confermato dall'ISS:Il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia rimane a bassa criticità con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 gg (periodo 29/6-12/7) di 4.6 per 100 000 abitanti (in lieve aumento). A livello nazionale, si osserva un lieve aumento nel numero di nuovi casi diagnosticati e notificati al sistema integrato di sorveglianza coordinato dall’Istituto ... Leggi su blogo

Sale ad otto il numero dei contagi registrati nel campo rom. L'Iss: "In Italia indice di trasmissione del contagio risale a 1.01, sei regioni oltre il limite" Secondo il monitoraggio effettuato ...

Record di contagi in Usa, 1.300 casi in Catalogna. A Barcellona torna il lockdown

Preoccupa anche l'importante risalita dei morti, in grande crescita rispetto ai ... Boris Johnson ha annunciato che le autorità locali avranno la facoltà di indire lockdown nelle rispettive aree di ...

