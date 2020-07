Incendi Sardegna: 22 roghi, operativi Canadair e Superpuma (Di venerdì 17 luglio 2020) Giornata di superlavoro per gli uomini e i mezzi della macchina antIncendio regionale della Sardegna a causa del forte vento di maestrale. Oggi nell’Isola sono divampati 22 roghi sette dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei, compreso un Canadair di stanza a Olbia intervenuto a Nuoro e a Bono (Sassari). Nelle campagne del capoluogo barbaricino le fiamme hanno divorato circa 2 ettari di rimboschimenti non lontano dalla zona industriale. A Bono ci sono voluti tre elicotteri, il Supepuma e un Canadair per avere la meglio sul rogo che ha percorso diversi ettari in località “Madonna del rifugio”. Due ettari in fumo anche alle porte di Sassari e a Chiaramonti. Fiamme anche nel nuorese a Gavoi, dove in località “Pedrufronte” è stato ... Leggi su meteoweb.eu

Sassari, 17 luglio 2020 – Un’altra giornata di fiamme quella di oggi. Complice il vento, maestrale, che rende complicato il lavoro degli operatori dei Vigili del Fuoco. Le zone coinvolte riguardano il ...

Sardegna. Mezza flotta aerea impegnata in un incedio nel comune di Bono

Quattro elicotteri del Corpo forestale provenienti dalle basi di Farcana, Anela, Alà dei Sardi, il Super Puma da Fenosu e un Canadair CAN18 dalla base di Olbia stanno intervenendo su un incendio in ag ...

