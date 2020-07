Inaugurano le mostre di Garfagnana Fotografia 2020 (Di venerdì 17 luglio 2020) Le iscrizioni dal rinnovato sito web del circolo www.fotocineGarfagnana.it , dove sarà pubblicato anche il quadro dei partecipanti ed iI link per assistere alle letture di portfolio ed alla ... Leggi su lagazzettadelserchio

maatiside : RT @ARTEit: #Impressionisti, #Chagall, Marina #Abramovic e ancora #Raffaello: le mostre che inaugurano - mik_elab : RT @ARTEit: #Impressionisti, #Chagall, Marina #Abramovic e ancora #Raffaello: le mostre che inaugurano - StefanoTartaria : RT @ARTEit: #Impressionisti, #Chagall, Marina #Abramovic e ancora #Raffaello: le mostre che inaugurano - lacarlizz : RT @ARTEit: #Impressionisti, #Chagall, Marina #Abramovic e ancora #Raffaello: le mostre che inaugurano - Jonas62712964 : RT @ARTEit: #Impressionisti, #Chagall, Marina #Abramovic e ancora #Raffaello: le mostre che inaugurano -

Ultime Notizie dalla rete : Inaugurano mostre

Arte.it

ARCIDOSSO – Pronto il programma dell’estate arcidossina: visite guidate, mostre, presentazioni di libri, concerti, giochi per bambini, mercati, sport. E torna Narrastorie di Simone Cristicchi e la pre ...Prima sessione di lauree (rigorosamente in presenza) per il Corso in Design: il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università ha infatti aderito alla sperimentazione, su base volontar ...