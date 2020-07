In Tunisia cade il governo, Italia senza interlocutori sull’immigrazione (Di venerdì 17 luglio 2020) È durata poco l’avventura di Elyes Fakhfakh quale primo ministro della Tunisia: nella giornata di mercoledì l’ex manager di Total, designato nello scorso mese di febbraio per guidare il nuovo governo tunisino, ha rassegnato le dimissioni. La notizia è stata in seguito comunicata dalla stessa presidenza tunisina: l’incontro che ha suggellato la fine del governo … In Tunisia cade il governo, Italia senza interlocutori sull’immigrazione InsideOver. Leggi su it.insideover

