In Treatment: HBO al lavoro sul reboot della serie (Di venerdì 17 luglio 2020) HBO è al lavoro sul reboot della serie In Treatment, andata in onda sugli schermi televisivi per tre stagioni e conclusasi nel 2010. In Treatment potrebbe avere un reboot: online è stato svelato che HBO sta lavorando al progetto di riportare sugli schermi la serie. Lo show originale è andato in onda per tre stagioni ed è terminato nel 2010 dopo oltre 100 puntate. La serie In Treatment sembra sia stata considerata perfetta per poter essere realizzata durante questo complicato periodo in cui viene richiesto agli attori di recitare a distanza di sicurezza e seguendo dei protocolli che limitano il tipo di scene che possono essere girate sul set. Lo show si basa sul format israeliano Be Tipul ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? In Treatment: HBO al lavoro sul reboot della serie - 3cinematographe : #InTreatment: #HBO sviluppa un reboot della serie a tema psicoterapia -

Ultime Notizie dalla rete : Treatment HBO In Treatment: HBO sviluppa la stagione 4 della serie a tema psicoterapia Cinematographe.it - FilmIsNow In Treatment: HBO al lavoro sul reboot della serie

HBO è al lavoro sul reboot della serie In Treatment, andata in onda sugli schermi televisivi per tre stagioni e conclusasi nel 2010. In Treatment potrebbe avere un reboot: online è stato svelato ...

In Treatment: HBO sviluppa la stagione 4 della serie a tema psicoterapia

TVLine ha appreso in esclusiva che l’emittente televisiva sta esplorando il progetto di un reboot della serie incentrata sulla psicoterapia In Treatment, che ha terminato la sua corsa su HBO con la ...

HBO è al lavoro sul reboot della serie In Treatment, andata in onda sugli schermi televisivi per tre stagioni e conclusasi nel 2010. In Treatment potrebbe avere un reboot: online è stato svelato ...TVLine ha appreso in esclusiva che l’emittente televisiva sta esplorando il progetto di un reboot della serie incentrata sulla psicoterapia In Treatment, che ha terminato la sua corsa su HBO con la ...