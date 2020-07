'Iliade: la Guerra di Troia' al Castello Lancellotti (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Demiurgo e l'associazione culturale Pro Lauro presentano, nella magica cornice del Castello Lancellotti, lo spettacolo 'Iliade: La Guerra di Troia'. Lo spettacolo, già portato in scena alle Grotte ... Leggi su avellinotoday

Andrea65590241 : RT @Alberto63Al: Si levò dal letto di Titone glorioso l'Aurora, per portare agli dei e agli uomini la luce del giorno. E alle veloci navi d… - LucillaGiannot1 : RT @Alberto63Al: Si levò dal letto di Titone glorioso l'Aurora, per portare agli dei e agli uomini la luce del giorno. E alle veloci navi d… - MMolondrona : RT @Alberto63Al: Si levò dal letto di Titone glorioso l'Aurora, per portare agli dei e agli uomini la luce del giorno. E alle veloci navi d… - Iulini123Iulin2 : RT @Alberto63Al: Si levò dal letto di Titone glorioso l'Aurora, per portare agli dei e agli uomini la luce del giorno. E alle veloci navi d… - Dorayak39124989 : RT @Alberto63Al: Si levò dal letto di Titone glorioso l'Aurora, per portare agli dei e agli uomini la luce del giorno. E alle veloci navi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Iliade Guerra "A Troia fu guerra civile": Godart riscrive leggenda omerica Adnkronos L'Estate Teatrale Veronese porta musica, danza e teatro nel Chiostro di Sant'Eufemia

L'Estate Teatrale Veronese è pronta ad alzare il suo secondo sipario. Dal 22 luglio all'1 agosto, il Chiostro di Sant’Eufemia ospiterà otto spettacoli tra musica, danza e teatro. Una location inedita ...

Porto San Giorgio: Parte con un tutto esaurito la rassegna teatrale EPOS di Proscenioteatro

3' di lettura 17/07/2020 - Al completo il primo appuntamento di sabato 18 luglio "Iliade Un torto Subito" Epos: una rassegna di 4 spettacoli di teatro antico, classico, intramontabile necessario e sem ...

L'Estate Teatrale Veronese è pronta ad alzare il suo secondo sipario. Dal 22 luglio all'1 agosto, il Chiostro di Sant’Eufemia ospiterà otto spettacoli tra musica, danza e teatro. Una location inedita ...3' di lettura 17/07/2020 - Al completo il primo appuntamento di sabato 18 luglio "Iliade Un torto Subito" Epos: una rassegna di 4 spettacoli di teatro antico, classico, intramontabile necessario e sem ...