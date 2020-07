Ilary Blasi, via tutto: senza veli è troppo sexy. E in un attimo è “la più bella d’Italia”. Foto (Di venerdì 17 luglio 2020) Ilary Blasi e Francesco Totti sono partiti per una fuga romantica a Capri. La conduttrice 39enne e il marito hanno deciso di ritagliarsi alcuni giorni in coppia, senza figli, e hanno scelto una delle isole più belle e glamour. Di solito amano viaggiare, ma quest’anno, come tutti, hanno scelto di restare nel Bel Paese. Dopo Sabaudia, tappa fissa delle vacanze in casa Totti, eccoli nella meravigliosa Capri tra gite in barca, bagni di sole e cenette con gli amici. La coppia d’oro del mondo dello spettacolo, tra le più unite e longeve, sta documentando il viaggio con Foto e video social che, nemmeno a dirlo, vengono subito passati allo scanner dai follower più attenti. Come lo scatto in cui Ilary si lascia immortalare sdraiata al sole, con indosso un costume intero a stampa ... Leggi su caffeinamagazine

zazoomblog : Ilary Blasi senza precedenti: si toglie tutto tutto e si mostra così. “E Totti non dice niente?” - #Ilary #Blasi… - __santino992 : RT @cmdotcom: 'Un capitano', la serie su #Totti: Greta #Scarano sarà Ilary #Blasi, #Tognazzi #Spalletti e #Castellitto jr il 10 della #Roma… - pintarella : Le federe e il casto?? 'Un #capitano', la serie su #Totti: Greta Scarano sarà Ilary #Blasi, Tognazzi Spalletti e Cas… - gaia_r11 : @Franpesca_ lei che fa ilary blasi sinceramente ruolo della vita dai - CapitanoPaolo90 : RT @cmdotcom: 'Un capitano', la serie su #Totti: Greta #Scarano sarà Ilary #Blasi, #Tognazzi #Spalletti e #Castellitto jr il 10 della #Roma… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi Ilary Blasi senza precedenti: si toglie tutto tutto e si mostra così. “E Totti non dice niente?” TuttiVip Ilary Blasi, in barca a Capri: lo scatto senza veli fa il giro del web

La bellissima conduttrice, Ilary Blasi, ha brillantemente superato la prova costume. In questi giorni, la moglie di Francesco Totti ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza a Capri, mostrand ...

Francesco Totti sirenetto a Capri: è sfida sexy con la moglie Ilary

Francesco Totti e Ilary Blasi sicuramente quest’anno sono stati costretti a rivedere i loro piani estivi. Se prima di iniziare la stagione balneare a Sabaudia, l’ex calciatore e la conduttrice si conc ...

La bellissima conduttrice, Ilary Blasi, ha brillantemente superato la prova costume. In questi giorni, la moglie di Francesco Totti ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza a Capri, mostrand ...Francesco Totti e Ilary Blasi sicuramente quest’anno sono stati costretti a rivedere i loro piani estivi. Se prima di iniziare la stagione balneare a Sabaudia, l’ex calciatore e la conduttrice si conc ...