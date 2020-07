Il vice presidente dell’Udinese: “Su De Paul il Napoli ha una corsia preferenziale” (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoStefano Campoccia, vicepresidente dell’Udinese, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, parlando del futuro di Rodrigo De Paul e su un suo possibile trasferimento al Napoli. “Ieri De Laurentiis mi ha chiamato – ha dichiarato – ma non per parlare di mercato. Il Napoli è uno dei migliori clienti che abbiamo, ha sempre una corsia preferenziale. Bisogna trovare l’accordo tra tutte le parti. Abbiamo rifiutato un’offerta da un altro club di 35 mln perchè la ritenevamo non congrua. De Paul è una bellezza, se un giocatore del genere dovesse atterrare a Napoli, la cornice partenopea è il posto migliore per ... Leggi su anteprima24

saraosalvatore : RT @Federic35509908: Il vice presidente dei consulenti del lavoro ha scoperto l'acqua calda ??che i soldi dati dal governo servono per paga… - news24_napoli : Udinese, il vice-presidente: "De Paul? A parità di offerte… - sportli26181512 : #Interviste #Radio Udinese, il vice-pres. Campoccia: “De Paul? Il Napoli ha una corsia preferenziale”: Udinese, il… - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ?? #Napoli-#DePaul, il vice presidente dell’#Udinese lancia una bomba ?? ??Le parole di #Campoccia???? #LBDV #LeBombeDiVlad #… - BombeDiVlad : ?? #Napoli-#DePaul, il vice presidente dell’#Udinese lancia una bomba ?? ??Le parole di #Campoccia???? #LBDV… -

Ultime Notizie dalla rete : vice presidente Welfare: “assistenza indiretta per i malati di Sla” - Pace (presidente terza commissione) e Fioroni (Vice presidente assemblea) ricevono associazione “con slancio” Umbria Notizie Web GAL Alto Casertano, passaggio del testimone: De Cesare lascia a Lombardi dopo 28 anni

“Una decisione ponderata che riprende un discorso avviato da tempo, e non nasce da congiure di palazzo. Manuel Lombardi è una persona giovane che viene dal mondo del lavoro, dell’agricoltura manageria ...

Marco Morelli al vertice di Axa Investment Managers

Già a.d. di Monte dei Paschi di Siena, il nuovo Executive Chairman assumerà l’incarico il 14 settembre, subentrando a Gérald Harlin Il gruppo Axa annuncia che Marco Morelli, già amministratore delegat ...

“Una decisione ponderata che riprende un discorso avviato da tempo, e non nasce da congiure di palazzo. Manuel Lombardi è una persona giovane che viene dal mondo del lavoro, dell’agricoltura manageria ...Già a.d. di Monte dei Paschi di Siena, il nuovo Executive Chairman assumerà l’incarico il 14 settembre, subentrando a Gérald Harlin Il gruppo Axa annuncia che Marco Morelli, già amministratore delegat ...