Il verde pubblico nel mirino della Procura della Repubblica di Avellino (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Il verde pubblico nel mirino della Procura della Repubblica di Avellino. E’ molto probabile che da qui a qualche giorno saranno anche più chiari i contorni dell’accertamento avviato dai magistrati di Piazza D’Armi che ieri hanno firmato un decreto di esibizione di atti e di perquisizioni che riguarderebbe proprio il settore Patrimonio ed in particolare quello della gestione del verde pubblico. Nel mirino uno dei settori specifici dell’area: la manutenzione ordinaria e straordinaria. Parte del Settore Patrimonio sarebbe stata oggetto delle ... Leggi su anteprima24

