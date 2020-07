Il vaccino per il Covid-19 di Moderna entra nell’ultima fase (Di venerdì 17 luglio 2020) Finalmente il famoso vaccino per il Covid-19 testato in America entrerà a breve nell’ultima fase della sperimentazione. Il new England Journal of Medicine ha pubblicamente annunciato i risultati della primissima fase dello studio posto in essere sul vaccino dalla famosa azienda Moderna con risultati davvero promettenti. L’ultima fase di sperimentazione per il vaccino sarà avviata il 27 Luglio 2020 e questo fa sperare l’intera comunità scientifica perché potrebbe essere una soluzione definitiva al problema Covid-19. Lo studio sul vaccino ha dimostrato che i 45 soggetti che nel mese di Marzo si sono volontariamente sottoposti alla prima fase dei test hanno ... Leggi su quotidianpost

